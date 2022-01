Covid in Trentino, 106 nuovi positivi tra 0-2 anni nelle ultime 24 ore. Oltre 2 mila nuovi casi e 3 pazienti in più in terapia intensiva

Nelle ultime 24 ore sono state registrate 3.275 guarigioni. Il rapporto contagi/tamponi si attesta al 17,7%. Sono 167 i pazienti in ospedale