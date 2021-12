Coronavirus, altri 2 morti in Trentino: ''Non erano vaccinati''. Peggiora la situazione negli ospedali con 16 nuovi ricoveri in 24 ore

Sono stati analizzati 10.172 tamponi tra molecolari e antigenici. Registrati 301 positivi e 2 decessi. Ci sono 110 persone in ospedale di cui 21 in terapia intensiva

Foto di Apss (Piero Falco)