Vaccinazione pediatrica, in poche ore oltre 2.173 le prenotazioni con Babbo Natale e clown che hanno accolto i più piccoli

TRENTO. “Ho creduto fosse importante recarmi di persona per vedere come si sta svolgendo questa giornata vaccinale dedicata ai più piccoli. L’afflusso ci conferma la risposta positiva da parte della comunità. Ringrazio quindi le famiglie che hanno aderito e i numerosi volontari che sono impegnati in vario modo a rendere più allegra questa esperienza per i bambini, accogliendoli e consegnando loro anche un attestato di merito”. Sono queste le parole dell’assessora Segnana che oggi ha visitato il centro vaccinale di Lavis, in occasione della vaccinazione pediatrica.

“Rivolgo poi un sentito ringraziamento alla Cooperazione trentina e alle numerose realtà – prosegue – che hanno aderito a quest'iniziativa. Un grazie va anche al personale sanitario che è ancora impegnato nella sfida di contrastare la pandemia. L’attività dedicata ai bambini arriva infatti dopo giorni molto impegnativi per la maratona vaccinale che si è appena svolta”.

I bambini, dai 5 agli 11 anni di età, sono stati accolti oggi da Babbo Natale, dai suoi elfi e dai clown di “Cuore per un sorriso” che hanno contribuito a regalare gioia e serenità prima e dopo la vaccinazione ultimata con la consegna di un “attestato di merito”. Chi ha prenotato il vaccino ha incontrato, all’interno dell’hub, una atmosfera del tutto particolare e lontana dall’ambiente asettico che solitamente lo caratterizza.

Alle 14 di oggi le prenotazioni, per le diverse sedi sparse sul territorio trentino, sono arrivate al numero di 2.173. In mattinata a Lavis sono state fatte circa 400 vaccinazioni ed entro questa sera si prevede di superare quota 650.

“Cooperazione Trentina e Azienda Sanitaria collaborano in una circostanza un po’ particolare – ha dichiarato Italo Monfredini, vicepresidente vicario della Federazione trentina della Cooperazione – perché si è trattato di costruire un’atmosfera che richiami una particolare attenzione per i più piccoli che oggi si vaccinano”.

Dopo le prime somministrazioni di ieri a Rovereto infatti, prosegue la campagna vaccinale dei bambini che andrà avanti anche nei prossimi giorni. Per le prenotazioni è necessario rivolgersi al Cup-online di Apss, anche se oggi al centro allestito a Lavis si può accedere anche senza prenotazione durante tutta la giornata.

E’ stata molto apprezzata quindi e ha raccolto molto gradimento l’iniziativa promossa negli hub allestiti per la vaccinazione pediatrica, che hanno visto la Cooperazione Trentina nuovamente in campo accanto all’Azienda sanitaria.

“Oggi per i bambini è una vaccinazione molto speciale – ha spiegato Francesca Gennai, vicepresidente di Consolida – ed è speciale perché li avvicina a quella che è la tanto agognata nuova normalità. E quindi non potevamo non esserci e ci siamo stati in maniera pronta per rendere l’atmosfera più speciale”.

A organizzare l’animazione è stata la Cooperazione Trentina, con le proprie strutture e coinvolgendo le cooperative impegnate abitualmente nell’intrattenimento e nell’educazione dei più piccoli: con la Federazione e Consolida erano presenti operatrici e operatori delle cooperative sociali La Coccinella, Amica, Progetto92, Arianna.

Oltre all’animazione, Coop e le Famiglie Cooperative hanno donato a ogni bambino e bambina un panettoncino (fino a esaurimento) e Dolomiti Energia un voucher gratuito per visitare la Centrale idroelettrica di Riva del Garda.

“Abbiamo aderito ben volentieri a questa iniziativa perché teniamo alla nostra comunità – ha spiegato Marco Merler, amministratore delegato di Dolomiti Energia - e i bambini sono il futuro della nostra comunità”.

Al centro allestito a Lavis, in via Giuseppe di Vittorio 24, presso la sede della Protezione civile, l’attività proseguirà per tutto il giorno, fino alle 20. Altri luoghi di vaccinazione sono stati allestiti a Cles, Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Tonadico, Mezzolombardo e Pergine Valsugana.

Per evitare assembramenti si richiede che i bambini siano accompagnati da un solo genitore e si raccomanda di presentarsi all’appuntamento puntuali, non più di cinque minuti prima. Per ridurre i tempi di permanenza nei centri si consiglia, di portare con sé la tessera sanitaria del minore, il modulo per il consenso alla vaccinazione già compilato e la scheda anamnestica che si consiglia di stampare fronte-retro (scaricabili qui: https://www.apss.tn.it/content/view/full/21033).