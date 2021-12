Coronavirus, un altro morto in Trentino e 299 nuovi positivi: ''Dati preoccupanti e le vaccinazioni non crescono con la velocità adeguata a contrastare il virus''

Sono stati analizzati 13.320 tamponi tra molecolari e antigenici. Registrati 299 positivi e 1 decesso. Ci sono 124 persone in ospedale di cui 25 in terapia intensiva

TRENTO. Un decesso e 299 nuovi positivi. Un altro peggioramento negli ospedali. Sono 162 i guariti.

Questo il report di martedì 21 dicembre per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. Sono stati analizzati 13.320 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 47 positivi dall'analisi di 705 tamponi molecolari; gli altri 252 casi sono stati trovati a fronte di 12.615 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 2,2%. C'è anche la conferma di 41 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi.

"L’inverno inizia portando con sé anche la rigidità di un bollettino ancora una volta preoccupante - commenta la Pat attraverso una nota - un nuovo decesso, poco meno di trecento ulteriori contagi, un nuovo aumento dei ricoverati in terapia intensiva ed in generale dei pazienti Covid in ospedale. Spicca il fatto che 106 dei nuovi contagi sono riferiti a soggetti in fascia 19-39 anni. Ieri erano 41 le classi in quarantena".

Un decesso nelle ultime 24 ore: "La persona deceduta - comunica la Provincia - era una donna sui 90 anni, non era vaccinata e soffriva di altre patologie".

Sale a 124 il numero di pazienti ricoverati di cui 25 si trovano in rianimazione: ieri 11 ricoveri e 7 dimissioni.

Campagna vaccinale: sono 965.742 le dosi somministrate di cui 387.379 sono seconde dosi e 149.266 sono terze dosi.

"Le vaccinazioni - dice la Pat - non crescono con la velocità adeguata a contrastare l’avanzata del virus per questo le autorità sanitarie rilanciano l’appello sottolineando il fatto che in ospedale la stragrande maggioranza dei casi si riconduce a pazienti non vaccinati o non completamente coperti dai richiami vaccinali".