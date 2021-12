Covid, un morto in Trentino. Sono 266 i nuovi positivi: ''Il virus continua a colpire tutte le fasce d'età''

Sono stati analizzati 11.035 tamponi tra molecolari e antigenici. Registrati 266 positivi e 1 decesso. Ci sono 110 persone in ospedale di cui 19 in terapia intensiva

TRENTO. Un decesso e sono stati trovati 266 nuovi positivi. Un altro calo per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali, ma resta stabile la situazione in terapia intensiva. Sono 149 i guariti.

Questo il report di giovedì 16 dicembre per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. Sono stati analizzati 11.035 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 80 positivi dall'analisi di 845 tamponi molecolari; gli altri 186 casi sono stati trovati a fronte di 10.190 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 2,4%. C'è anche la conferma di 72 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi. "La situazione contagi continua a essere sotto speciale osservazione", commenta la Pat attraverso una nota.

"Il virus - specifica la Provincia - continua a colpire tutte le fasce d’età: oggi troviamo ben 7 piccolissimi di nemmeno due anni e, al tempo stesso, 20 casi in fascia 60-69 anni, 17 casi in fascia 70-79 e 7casi di 80 o più anni. Sono 47 le classi in isolamento".

Un decesso nelle ultime 24 ore: "Si tratta - spiega la Pat - di una donna, sui 50 anni, vaccinata ma affetta anche da altre patologie". Scende a 110 il numero dei pazienti ricoverati di cui 19 si trovano in rianimazione: ieri 11 ricoveri e 15 dimissioni.

Campagna vaccinale: sono 949.955 le dosi somministrate di cui 385.440 sono seconde dosi e 137.880 sono terze dosi.