Coronavirus in Trentino, 1.171 positivi in un giorno. Un decesso: ''Un'anziana non vaccinata''. Sono 21 i pazienti in terapia intensiva

Sono stati analizzati 14.688 tamponi tra molecolari e antigenici. Registrati 1.171 positivi e 1 decesso. Ci sono 121 persone in ospedale di cui 21 in terapia intensiva