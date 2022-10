Covid, giornata pesante in Trentino con 2 decessi e 12 pazienti in più in ospedale. Cinque i letti occupati in rianimazione

Le due vittime sono un uomo e una donna ultra ottantenni, entrambi con altre patologie e vaccinati. Nella giornata di ieri si sono registrati 16 nuovi ricoveri a fronte di sole 4 dimissioni