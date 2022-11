Covid, 4 i nuovi decessi in Regione nelle ultime 24 ore. Salgono i ricoveri in Trentino

TRENTO. E' di un decesso e 368 nuovi contagi il bilancio del bollettino quotidiano sull'andamento epidemiologico in Provincia di Trento, dove nelle ultime ventiquattro ore sono aumentati i ricoveri all'interno delle strutture ospedaliere del territorio. Alla vittima registrata in Trentino (si tratta di un uomo di oltre 70 anni, non vaccinato e con altre patologie) si aggiungono però ben tre decessi avvenuti in Provincia di Bolzano (due uomini ed una donna ultraottantenni), dove il totale delle vittime da inizio pandemia è salito a quota 1587.

Sono 368 come detto i nuovi casi registrati in Trentino, di questi 7 sono stati rilevati al molecolare (su 185 test effettuati) e 361 all'antigenico (su 2.087 test effettuati). Il tasso di positività arriva quindi oggi al 16,1%. I molecolari confermano poi una positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi. Simile il livello del contagio in provincia di Bolzano, dove nelle ultime ventiquattro ore le autorità sanitarie hanno rilevato 341 nuove positività.

Attualmente in Trentino i pazienti ricoverati in ospedale risultano 56, di cui uno in rianimazione: nella giornata di ieri sono stati infatti registrati 13 nuovi ricoveri a fronte di 9 dimissioni. I vaccini somministrati sul territorio provinciale sono arrivati al numero di 1.279.249 (di cui 429.286 seconde dosi, 342.973 terze dosi e 55.891 quarte dosi). Questa la ripatizione dei nuovi casi per fasce d'età:

2 tra 0-2 anni

0 tra 3-5 anni

5 tra 6-10 anni

1 tra 11-13 anni

9 tra 14-18 anni

70 tra 19-39 anni

150 tra 40-59 anni

59 tra 60-69 anni

41 tra 70-79 anni

31 di 80 anni e oltre.