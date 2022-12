Covid, zero decessi e 236 casi in Trentino. Nelle ultime 24 ore 10 nuovi ricoveri e 7 dimissioni

Il totale dei pazienti attualmente ricoverati in Trentino è pari a 56, dei quali 1 in terapia intensiva

TRENTO. E' di zero decessi e 236 nuovi casi positivi il bilancio del bollettino quotidiano sull'andamento epidemiologico in Provincia di Trento dove nelle ultime ventiquattro ore sono aumentati i ricoveri totali all'interno degli ospedali del territorio, con 10 nuovi ingressi e 7 dimissioni registrate.

In totale i pazienti attualmente ricoverati in Trentino sono arrivati quindi a quota 56, 1 dei quali in terapia intensiva. I nuovi casi come detto sono 236, di questi 4 sono stati rilevati al molecolare (su 43 test effettuati) e 232 all'antigenico (su 1392 test effettuati). I molecolari confermano poi 1 positività intercettata negli scorsi giorni dai test rapidi.

Il tasso di positività è quindi pari oggi al 16,4%. I vaccini somministrati sono arrivati infine al numero di 1.282.861 (di cui 429.320 seconde dosi, 343.203 terze dosi e 59.226 quarte dosi). Ecco la ripartizione dei nuovi casi per fasce d'età:

3 tra 0-2 anni

1 tra 3-5 anni

2 tra 6-10 anni

1 tra 11-13 anni

5 tra 14-18 anni

53 tra 19-39 anni

71 tra 40-59 anni

37 tra 60-69 anni

36 tra 70-79 anni

27 di 80 anni e oltre.