Covid, in Trentino un nuovo decesso. Sale l'incidenza in Alto Adige che resta il peggior territorio italiano per vaccinazioni

In Alto Adige ha fatto la quarta dose meno di un altoatesino su 4 mentre in Trentino è già 1 su 3 (anche se tutta la campagna va a rilento in tutta Italia). Il bollettino dell'Apss segnala 55 nuovi casi. Ci sono due persone in rianimazione

TRENTO. Mentre l'incidenza dei casi torna a salire in Alto Adige (nella settimana 18-24 novembre c'è stato un peggioramento e ora si contano 236,7 ogni 100.000 abitanti (ovviamente sempre stando ai tamponi ufficiali perché è noto che in tantissimi, ormai, si affidano solo ai test fai da sé e si mettono in autoisolamento) in Trentino si registra una nuova vittima per Covid. Si tratta di una donna, di oltre 90 anni, vaccinata e affetta da altre patologie.

I nuovi casi in Trenino sono solo 55. Di questi, 3 sono stati rilevati al molecolare (su 40 test effettuati) e 52 all’antigenico (su 566 test effettuati). I molecolari poi confermano 0 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 53, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 5 nuovi ricoveri e 2 dimissioni.

La scorsa settimana, da dati Gimbe, entrambe le province risultavano essere sotto media nazionale per posti letto occupati da pazienti Covid (7,5% in Alto Adige e 10% in Trentino) e in terapia intensiva (1,1% in Alto Adige e 0% in Trentino anche se come visto in questi giorni sono saliti a 2 i ricoveri in intensiva a Trento).

L'Alto Adige resta il territorio che ha fatto peggio in Italia per quanto riguarda la percentuale di popolazione over 5 anni vaccinata: se la media italiana di non vaccinati è del 10,6% in provincia di Bolzano è pari al 13,7% (a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 2,1%) mentre, in provincia di Trento, è pari all'8,9% (a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 1,6%). Malissimo la copertura vaccinale con quarta dose: in Alto Adige è al 24,1% mentre in Trentino al 31,5% contro una media nazionale del 26%.

Per quanto riguarda i nuovi contagi in Trentino questa è la ripartizione dei nuovi casi per fasce di età:

0 tra 0-2 anni

1 tra 3-5 anni

1 tra 6-10 anni

1 tra 11-13 anni

0 tra 14-18 anni

12 tra 19-39 anni

14 tra 40-59 anni

6 tra 60-69 anni

8 tra 70-79 anni

12 di 80 anni e oltre.

I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 1.281.100 (di cui 429.305 seconde dosi, 343.089 terze dosi e 57.597 quarte dosi).