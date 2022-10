Covid, una nuova vittima e 62 contagi in Trentino. Sono 75 le persone in ospedale, 3 in rianimazione

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 4 i nuovi ricoveri a fronte di 9 dimissioni: il totale dei pazienti in ospedale scende quindi a quota 75 (mentre restano tre le persone ricoverate in rianimazione)