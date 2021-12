Coronavirus, ecco i 69 comuni dove sono stati trovati i nuovi positivi: dai 18 di Ala ai 5 di Predaia. Il Trentino con più ricoveri dell'Alto Adige

Peggiora la situazione in provincia di Trento per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri mentre si registrano altri due decessi. Nessun comune è sopra al 2% di residenti positivi

TRENTO. La situazione ospedaliera del Trentino, purtroppo, si avvicina a quella dell'Alto Adige con i valori assoluti che vedono per qualche voce la Provincia di Trento fare peggio come per le ospedalizzazioni: Trento conta 95 persone ricoverate mentre Bolzano ne ha 88; sulle terapie intensive invece Bolzano è a 20 ricoveri e Trento a 16. Valori più che doppi per l'Alto Adige (che viaggia su oltre 500 casi ogni 100.000 abitanti) sull'incidenza a 7 giorni rispetto al Trentino (sopra i 200 casi ogni 100.000 abitanti).

Nel quadro del contagio, mentre oggi si registrano due nuovi decessi (uno di questi un cinquantenne che non si era vaccinato), oggi sono 217 i nuovi casi individuati (87 al molecolare su 1.035 test effettuati e 130 all’antigenico su 11.123 test effettuati) nelle ultime 24 ore. I test molecolari poi hanno confermato 152 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. E per quanto riguarda la situazione dei positivi nei diversi comuni del Trentino fortunatamente nessuno fa registrare dati allarmanti (la zona rossa fino all'anno scorso era fissata al 3% di residenti positivi). Solo Vignola Falesina ha il 2,9% di residenti positivi ma è un paese con 172 abitanti quindi bastano i 5 positivi attuali a far alzare la percentuale.

Dei comuni con più di 1.000 abitanti Imer è quello con la percentuale di residenti positivi più alta: 2% (comunque in diminuzione rispetto a qualche giorno fa quando aveva raggiunto anche il 3%). Tutti gli altri comuni con più di 1.000 abitanti sono sotto all'1% in questo rapporto. Tra i grandi centri Ala fa segnare lo 0,91% di residenti positivi, poi c'è Mori con lo 0,74% e Pergine con lo 0,66%. Trento ha lo 0,37% e Rovereto lo 0,43%.

Ecco dove sono stati trovati i 217 nuovi positivi:

Trento 47 nuovi positivi

Ala 18 positivi

Rovereto 14 positivi

Pergine 13 positivi

Riva del Garda, Altopiano della Vigolana, Storo 6 positivi

Predaia 5 positivi

Mori, Baselga di Pinè, San Michele, Villa Lagarina, Ospedaletto 4 positivi

Mezzolombardo, Roncegno Terme, Sarnonico 3 positivi

Arco, Levico, Cles, Borgo Valsugana, Dro, Avio, Novella, Nago Torbole, Isera, San Lorenzo, Contà, Imer, Giustino, Cinte Tesino 2 positivi

Lavis, Mezzocorona, Primiero, Ledro, Vallelaghi, Predazzo, Cavalese, Tione, Folgaria, Pinzolo, Cavedine, Tesero, Sella Giudicarie, Madruzzo, Moena, Ville di Fiemme, Pomarolo, Cembra Lisignago, Grigno, Borgo Chiese, Telve, Porte di Rendena, Altavalle, Bedollo, Scurelle, Tre Ville, Nomi, Ton, Spiazzo, Sant'Orsola, Ronzo Chienis, Terragnolo, Terzolas, Pieve Tesino, Samone, Fierozzo, Bieno, Garniga Terme 1 positivo