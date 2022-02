Covid in Trentino, infezione all'1,5% degli abitanti a Stenico, Valfloriana e Carzano. Trovati 6 nuovi positivi a Pergine. I casi Comune per Comune

TRENTO. Sono 139.485 casi e 1.581 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 134.127 i guariti da inizio emergenza e 3.777 gli attuali positivi. Sono state registrate altre 397 guarigioni nelle ultime 24 ore. Sono 60 le persone in ospedale, di cui 13 in alta intensità e 6 in terapia intensiva. Sono 11 i territori Covid-free: Novaledo, Andalo, Valdaone e Commezzadura, Bondone, Garniga Terme, Bocenago, Vignola-Falesina, Palù del Fersina, Castel Condino e Sagron Mis, mentre tutti gli altri hanno almeno 1 positività.

Oggi sono stati comunicati 215 contagi e 2 morti: "Si tratta di due donne ultra novantenni - spiega la Provincia attraverso una nota - entrambe vaccinate e con patologie pregresse". Stabile la situazione negli ospedali. Campagna vaccinale: sono 1.183.926 le dosi di cui 423.499 sono seconde dosi e 311.178 sono terze dosi (Qui articolo).

Attualmente a Ronzo-Chienis il 2,2% della popolazione è positivo, seguono Soraga di Fassa (1,6%) e Stenico, Valfloriana e Carzano (1,5%). I tassi di contagio più bassi in questa fase dell'emergenza si riscontrano a Tre Ville (0,072%), Fai della Paganella (0,11%), Borgo Lares e Sporminore (0,14%).

I primi 30 centri per numero di abitanti (esclusi quelli già nominato in precedenza): Trento a 0,7%; Rovereto a 0,8%; Pergine a 0,6%; Arco a 8%; Riva del Garda a 0,6%; Mori a 0,7%; Lavis a 0,8%; Ala a 0,4%; Levico Terme a 0,4% e Mezzolombardo a 0,8%.

E ancora Cles a 0,8%; Borgo Valsugana a 0,6%; Predaia a 0,5%; Mezzocorona a 0,6%; Primiero San Martino di Castrozza a 0,4%; Ledro a 0,6%; Dro a 0,7%, Vallelaghi a 0,8%, Baselga di Pinè a 0,7% e Altopiano della Vigolana a 0,6%; Ville d'Anaunia a 0,6%; Storo a 0,4%; Predazzo a 0,8%; Avio a 0,6%, Cavalese a 1%; Civezzano a 0,6%; Brentonico a 0,5%; San Michele all'Adige a 0,3%; Caldonazzo a 0,5% e Villa Lagarina a 0,7%.

Oggi trovati 215 positivi a fronte di 2.590 tamponi tra molecolari e antigenici (rapporto a 8,3%) nelle ultime 24 ore: 43 casi a Trento e 22 positivi a Rovereto.

E 7 casi a Riva del Garda; 6 positivi a Pergine; 5 contagi a Arco, Lavis, Cles, Baselga di Pinè e Ville d'Anaunia; 4 infezioni a Malè e Canazei.

Ci sono 3 contagi a Mezzolombardo, Predaia, Mezzocorona e Caldonazzo; 2 casi a Mori, Levico Terme, Altopiano della Vigolana, Avio, Brentonico, San Michele all'Adige, San Giovanni di Fassa, Pinzolo, Tesero, Nago-Torbole, Giovo, Pomarolo, Cembra Lisignago, Altavalle, Contà, Sant'Orsola, Ronzo-Chienis, Croviana e Carzano.

Poi 1 positivo a Ala, Borgo Valsugana, Dro, Vallelaghi, Predazzo, Cavalese, Tione, Castel Ivano, Folgaria, Volano, Comano Terme, Roncegno Terme, Isera, Ville di Fiemme, Castello-Molina di Fiemme, Grigno, Tenno, Ziano di Fiemme, Roverè della Luna, San Lorenzo Dorsino, Bedollo, Trambileno, Segonzano, Scurelle, Calceranica, Denno, Molveno, Fiavè, Panchià, Sarnonico, Campitello di Fassa, Soraga di Fassa, Torcegno, Terzolas, Amblar-Don, Fierozzo e Ruffrè-Mendola.