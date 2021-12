Coronavirus, quasi 300 contagi in Trentino su 80 comuni (ecco quali sono e con quanti positivi). Raggiunto il tetto da zona arancione con 2 parametri su 3

TRENTO. Quasi 300 nuovi contagi e situazione nei reparti ospedalieri che peggiora ulteriormente e porta il totale dei ricoveri a quota 120 pazienti di cui 18 in rianimazione. Le soglie per la zona gialla sono già state tutte toccate e in realtà due su tre sono già da zona arancione con le terapie intensive occupate al 20% quando la soglia è fissata al 20% e l'incidenza a 7 giorni su 100.000 abitanti è a 255 casi quando la soglia sarebbe a 150. Rimane sotto il tetto del 30% il dato dei ricoveri nei normali reparti ospedalieri anche se ieri era al 17% con 90 ricoveri e oggi si sono contati ben 12 nuovi ingressi e il totale è salito a 102 facendo crescere considerevolmente anche tale dato di riferimento.

Per quanto riguarda i contagi (che sono stati 295) il numero maggiore di positivi è stato trovato nei principali centri della provincia: a Trento con 54 nuovi contagi, Rovereto con 22 nuovi positivi, a Pergine con 11, Arco ed Ala 8, Borgo, Mori, Roncegno e Brentonico 7.

Sono 12 (contando anche i comuni di piccole dimensioni) i comuni con più dell'1% dei residenti positivi: Vignola-Falesina è al 3,5% (ma ha solo 172 abitanti e quindi bastano i 6 positivi attuali a far schizzare la percentuale), Imer è all'1,9%, Campitello di Fassa e Samone 1,6%, Croviana 1,5%, Bieno e Tenna 1,4%, Baselga di Piné 1,2%, Ala 1,1%, Roncegno Terme, Drena, Bocenago 1%.

Tra i centri più popolosi Trento ha lo 0,44% di residenti positivi, Rovereto lo 0,52%, Pergine lo 0,79%, Arco lo 0,47%, Riva del Garda lo 0,44%, Mori lo 0,75%, Lavis lo 0,37%, Levico lo 0,33% e Mezzolombardo lo 0,53%. Mentre Ala ha l'1,1%, come detto.

Ecco dove sono stati trovati i 295 nuovi postivi

Trento 54 nuovi positivi

Rovereto 22 positivi

Pergine 11 positivi

Arco e Ala 8 positivi

Mori, Borgo Valsugana, Brentonico, Roncegno Terme 7 positivi

Riva del Garda e Altopiano della Vigolana 6 positivi

Mezzolombardo, Primiero San Martino di Castrozza, Baselga di Piné, Ville d'Anunia 5 positivi

Lavis, Cles, Dro, Vallelaghi, Folgaria 4 positivi

Predaia, Storo, Avio, Novella, Terre d'Adige, Cavedine, Isera, Pomarolo, Scurelle, Contà, Bieno 3 positivi

Levico Terme, Mezzocorona, Ledro, Caldonazzo, San Giovanni di Fassa, Volano, Tesero, Giovo, Malè, Nogaredo, Borgo Chiese, Porte di Rendena, Roverè della Luna, Mezzano, Canal San bovo, Tre Ville, Tenna, Giustino, Bondone, Castel Condino 2 positivi

Cavalese, Civezzano, San Michele, Villa Lagarina, Aldeno, Comano Terme, Sella Giudicarie, Ville di Fiemme, Borgo d'Anaunia, Castello Molina di Fiemme, Grigno, Calliano, San Lorenzo, Trambileno, Segonzano, Vallarsa, Calceranica al Lago, Rabbi, Ton, Castello Tesino, Imer, Valdaone, Sant'Orsola Terme, Commezzadura, Ronzo Chienis, Rumo, Terragnolo, Caderzone, Ruffrè-Mendola 1 positivo