Covid, a Trento 124 nuovi positivi, 17 a Lavis, 10 a Riva e Ville d'Anaunia: ecco dove sono stati trovati i contagiati nelle ultime 24 ore

TRENTO. Altri 473 nuovi contagi in Trentino e il fronte delle persone attualmente positive continua a crescere tornando stabilmente sopra le 4.000 unità (oggi sono 4.225) quando nelle scorse settimane era sceso fino quasi a dimezzarsi. Salgono anche i ricoverati per un totale di 42 persone in malattie infettive (una in più rispetto a ieri), 19 in alta intensità (3 in più) e 3 in terapia intensiva (stabili). Nelle ultime 24 ore le classi con sospensione della didattica in presenza erano ancora 7. I nuovi guariti sono 413, per un totale da inizio pandemia che sale a quota 147.045.

A livello di positivi per abitanti è Garniga il comune con la percentuale più alta (3% ma avendo solo 400 abitanti il dato non ha grande valore statistico visto che bastano gli attuali 12 positivi a farlo schizzare così in alto). Sopra i 1.000 abitanti i comuni con più positivi per residente sono Scurelle (1,7%) e Ville d'Anaunia (1,4%). Tra i primi 10 centri del Trentino per abitante Lavis è quello che fa registrare più positivi con 111 contagi attuali che rappresenta l'1,2% dei residenti. Restando ai primi 10 centri Trento segna lo 0,89% di residenti contagiati, Rovereto lo 0,8%, Pergine lo 0,81%, Arco lo 0,59%, Riva del Garda lo 0,62%, Mori 0,84%, Lavis 1,2%, Ala 0,75%, Levico 0,92%, Mezzolombardo 1,1%.

Ecco dove sono stati trovati il maggior numero di positivi nelle ultime 24 ore

Trento 124 positivi

Rovereto 120 positivi

Pergine 18 positivi

Lavis 17 positivi

Mori 16 positivi

Ala 15 positivi

Riva del Garda e Ville d'Anaunia 10 positivi

Arco, Levico 9 positivi

Dro, San Michele all'Adige 7 positivi

Altopiano delle Vigolana e Avio 6 positivi

Borgo, Villa Lagarina, Aldeno, Pomarolo, Telve, Roverè della Luna 5 positivi

Cles, Mezzocorona, Volano, Roncegno Terme, Valfloriana 4 positivi

Predaia, Ledro, Vallelaghi, Predazzo, Cavalese, Novella, Cavedine, Giovo, Trambileno, Scurelle, Contà, Cimone 3 positivi

altri 2 e 1 positivo