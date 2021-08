Entrano nel negozio con un monopattino vecchio e poi ne rubano uno da 700 euro, due giovani di 28 e 25 anni denunciati

Il furto era avvenuto in un negozio di via Brennero nel mese di giugno e ora i carabinieri, attraverso una attenta attività di indagine sono riusciti a individuare i responsabile

Foto da internet

TRENTO. Entrano in negozio con un vecchio monopattino e poi se ne escono con uno nuovo pensando di farla franca. E' successo a Trento, in un negozio di via Brennero e a finire denunciati in stato di libertà sono stati due giovani, un 28enne trentino e una 25enne di fuori provincia, entrambi pregiudicati, per concorso in furto aggravato.

I due ladri hanno studiato bene il piano e per portarlo a conclusione sono entrati nel locale commerciale con un vecchio monopattino, facendo notare a tutti la loro presenza e chiedendo informazioni sui pezzi di ricambio al commesso, che li ha invitati immediatamente a uscire, per lasciare all’esterno il mezzo.

Operazione che è stata prontamente posta in essere, ma con l’accortezza di non farsi notare dai presenti. Quindi rientrati subito nell’esercizio, i due si sono avvicinati al modello top della gamma, un monopattino del valore di circa 700 euro e si sono mostrati intenzionati all’acquisto, chiedendo notizie di dettaglio al commesso, ma approfittando di un suo momento di distrazione e con nonchalance si sono diretti verso la vicina “uscita senza acquisti”, allontanandosi.

Poiché la coppia era stata vista entrare pochi attimi prima con il monopattino, il loro passaggio con un analogo mezzo non ha destato sospetti negli altri dipendenti, che non avevano avuto modo di seguire attentamente la vicenda.

Solo successivamente, constatato l’ammanco e grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza, la direzione ha potuto appurare l’accaduto, ma le immagini -nell’immediato- non hanno consentito ai militari operanti di individuare chiaramente i responsabili, protetti dalla mascherina anti covid.

Gli accertamenti, non trascurando dettagli, capi di abbigliamento, tatuaggi e accessori indossati, hanno consentito una minuziosa opera di ricognizione tra diversi giovani e gli sforzi sono stati premiati. Infatti nei giorni scorsi, i militari hanno individuato l’uomo ritenuto responsabile di un furto e nel corso delle attività di controllo, per accertare questo reato, lo hanno associato all'evento riferito al monopattino. Quando lo hanno visto arrivare alla carrozzeria dove lavora a bordo di un monopattino elettrico, sono caduti anche gli ultimi dubbi. Il mezzo era quello rubato, stessa marca e numero seriale.