Grave incidente motociclistico, 52enne perde il controllo del mezzo e si schianta contro la roccia. Trasportato in elicottero all'ospedale di Trento

E' successo nel pomeriggio sulla strada per l'Ampola. L'uomo dopo essere andato a sbattere contro il guard-rail ha terminato la corso contro la roccia. E' stato elitrasportato al Santa Chiara in condizioni gravi

STORO. Grave incidente questo pomeriggio in Valle del Chiese sulla strada per l'Ampola. Un motociclista di 52 anni è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara.

L'allarme è scattato nella seconda parte di questo pomeriggio sulla SS240. Secondo una prima ricostruzione il 52enne avrebbe perso il controllo della moto finendo prima contro il guard-rail e poi ha terminato la corsa schiantandosi contro la roccia.

L'impatto è stato violentissimo. Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, gli agenti della polizia locale Valle del Chiese e i carabinieri.

Vista la situazione la centrale di Trentino Emergenza ha richiesto anche l'intervento l'elicottero che si è alzato in volo da Trento con l'equipe medica d'emergenza.

L'uomo, ferito in maniera grave, è stato stabilizzato sul posto per essere poi elitrasportato all'ospedale Santa Chiara. A supporto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.