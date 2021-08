Grosso incendio nella notte in una baita nel Cadore

SAN PIETRO DI CADORE. Non è chiaro cosa possa aver scatenato le fiamme. Quel che è certo è che è stata una nottata di lavoro per i vigili del fuoco che da Santo Stefano, Pieve di Cadore e da Costalta sono intervenuti per spegnere un grosso incendio che ha distrutto una baita che si trovava in località Cercenà nel comune di San Pietro di Cadore.





La baita, ormai adibita a ricovero per attrezzi e a fienile, è bruciata in poco tempo. I pompieri sono saliti rapidamente in quota ma non hanno potuto salvare il manufatto. Le operazioni di spegnimento sono durate oltre 5 ore (dalle 22.30 alle 3.45 quando le squadre sono rientrate alle loro caserme).





Appena giunti sul posto i vigili del fuoco si sono accertati che non vi fossero persone coinvolte o ferite e poi hanno tentato di spegnere le fiamme circoscrivendo la zona per evitare che potessero estendersi ai prati e alla vegetazione circostante. Sul posto sono intervenuti 5 mezzi antincendio ma, come detto, una volta spento il fuoco era rimasto ben poco della baita, soltanto le parti in muratura. Tutto il resto è andato bruciato.