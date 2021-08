Il fulmine cade sulla canna fumaria ed entra in casa. A fuoco l'impianto elettrico, lavatrice e tetto, evacuate due famiglie

FELTRE. Un fulmine spaventoso che è caduto direttamente sul tetto di una abitazione riuscendo, secondo una prima ricostruzione, ad entrare nella canna fumaria per provocare poi un'incendio.

Sono stati momenti di paura quelli vissuti da alcune famiglie in una casa a Feltre, in via Pascoli. L'allarme è scattato in piena notte e sul posto si sono portati immediatamente i vigili del fuoco.

L’incendio è stato provocato da un fulmine che è entrato dalla canna in acciaio del camino ed ha poi provocato diversi incendi il primo partito dalla lavatrice, il secondo dai contattori elettrici e poi è esplosa anche la colonnina del gas metano. A prendere fuoco una parte del tetto.

Non ci sono stati feriti e le persone residenti nei due appartamenti dell'abitazione sono state evacuate. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l'abitazione ma ci sono danni pesantissimi.