Il fumo invade l'abitazione, incendio nel garage di un'abitazione in Vallagarina. Accorrono i vigili del fuoco

POMAROLO. L'allerta al Numero unico per le emergenze 112 è scattato nel primo pomeriggio di oggi in Vallagarina. Un incendio si è sviluppato all'interno del garage di un'abitazione. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati, mentre ci sono danni, in particolare causato dal fumo.

Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero a tutto l'edificio.

L'allerta è scattata intorno alle 14 di oggi, mercoledì 8 dicembre, nel centro abitato di Pomarolo. A lanciare l'allarme il proprietario dell'immobile, che prima ha avvertito un forte odore acre e poi ha visto il fumo iniziare a uscire dal garage.

Diversi i danni, molto materiale depositato nella stanza è stato, infatti, divorato dalle fiamme. Ingenti quelli causati dalla fuliggine.

Una volta arrivati sul posto i vigili del fuoco di Pomarolo hanno domato le fiamme in breve tempo, bonificando tutta la zona interessata e mettendola in sicurezza.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.