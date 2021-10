Incidente sul lavoro, scivola dal tetto di un edificio e precipita per alcuni metri: elitrasportato in codice rosso all’ospedale

Foto d'archivio

ROVERETO. L’allarme è scattato poco prima delle 16e30 di oggi, 28 ottobre, per un infortunio sul lavoro avvenuto in località Moietto sopra Rovereto. Stando a una prima ricostruzione l’uomo, si tratterebbe di un 42enne, stava lavorando in un cantiere sul tetto di un edificio, quando, per motivi ancora da accertare, è scivolato precipitando per alcuni metri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’ambulanza ma, vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Trento. Sul luogo dell’incidente sono quindi intervenuti anche i vigili del fuoco permanenti per mettere in sicurezza l’area e aiutare l’elicottero durante le fasi d’atterraggio.

Il ferito è stato stabilizzato e imbarellato per poi essere trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine e gli ispettori del lavoro per effettuare i rilievi che saranno indispensabili per ricostruire la dinamica dell’incidente.