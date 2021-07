Maltempo in Trentino, notte di lavoro per i vigili del fuoco tra allagamenti, alberi abbattuti e centraline colpite dai fulmini

Notte impegnativa da parte dei vigili del fuoco su tutto il territorio per temporale che si è abbattuto a partire dalla mezzanotte. Fortunatamente non ci sono stati episodi importanti ma sono state decine e decine le richieste di intervento

Foto archivio

TRENTO. Forte pioggia e vento, ancora una notte di maltempo per il Trentino che ha portato ad interventi senza sosta dei vigili del fuoco su tutto il territorio. Le chiamate non si sono mai fermate anche se per fortuna, da una prima ricognizione, non hanno riguardato grosse problematicità.

Allagamenti di qualche scantinato, rami finiti sulla strada o alberi abbattuti fino a problemi alla centraline elettriche a causa dei fulmini. La cellula temporalesca ha riguardato il Trentino dalle mezzanotte di ieri fino alle prime ore di questa mattina.

Le umide correnti sud-occidentali che interessano le Alpi, determineranno diffusa instabilità anche per oggi. Un miglioramento, secondo Meteo Trentino, è atteso per domani, mercoledì 28 luglio, quando la pressione in aumento e una circolazione debolmente anticiclonica porterà tempo più stabile. Possibile un nuovo aumento dell'instabilità venerdì e sabato per l'avvicinarsi di una debole perturbazione atlantica.

Per oggi probabili, quindi, ancora rovesci e temporali, soprattutto nel pomeriggio. Al mattino maggiore probabilità di tratti soleggiati e schiarite.