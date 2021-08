Maltempo, la collina si trasforma in una colata di fango e detriti (VIDEO): interrotta la strada

LAPPAGO (BZ). Intervento complicato per i vigili del fuoco di Lappago che sono entrati in azione dopo che a causa del maltempo una colata di fango e detriti ha lambito alcune case interrompendo la strada che collega il piccolo centro abitato con il fondo valle.

La zona è quella attraversata dal torrente Pichl, nella valle di Selva dei Molini, che per via delle forti piogge si è ingrossato.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta ma i vigili del fuoco volontari e una ditta edile hanno dovuto faticare non poco per mettere in sicurezza e liberare la strada invasa da fango e detriti. Un maso infatti è rimasto momentaneamente isolato.