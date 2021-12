Maltempo, neve e ghiaccio ore di lavoro per i vigili del fuoco (Foto): numerosi automobilisti bloccati senza dotazioni invernali

Interventi dei vigili del fuoco sia in Trentino che in Alto Adige anche nel corso della notte. Fortunatamente non ci sono stati incidenti con feriti gravi, l'appello agli automobilisti è quello di fare molta attenzione per la possibilità di tratti ghiacciati

TRENTO. Massima attenzione alle valanghe e lavoro senza sosta dei vigili del fuoco per aiutare molti automobilisti sprovvisti delle dotazioni invernali e costretti a bloccarsi in strada a causa della neve.

Qui il rischio valanghe





Le precipitazioni avvenute nel pomeriggio di ieri e proseguite fino a tarda sera in tutta la regione non sono mancante nel creare alcuni problemi alla viabilità.

L'allerta arancione è in vigore fino alle 12 di quest'oggi e in mattinata si valuterà se anticipare la rimozioni delle limitazioni al transito per i mezzi pesanti sulle SS43 e SS47.

Nelle prime ore di questa mattina, come già annunciato ieri, vi è stata la soppressione di alcuni treni per consentire la pulizia dalla neve su alcuni scambi ferroviari sulla tratta Bolzano – Ala. Precisamente i treni Trento-Bolzano delle ore 6.00, Bolzano-Rovereto delle ore 7.04, Rovereto-Trento delle 8.50, Bolzano-Ala delle 6.04 e Ala-Bolzano delle 7.37.

Numerosi interventi sia in Trentino che in Alto Adige sono stati portati avanti nel corso della notte per il recupero di veicoli usciti di strada a causa delle intense nevicate o per la mancanza delle dotazioni invernali. Non sono mancati anche gli incidenti stradali fortunatamente senza feriti gravi.

L'appello fatto agli automobilisti è quello di prestare particolare attenzione alla possibilità di ghiaccio sulla strada.

L'allerta diramato dalla Protezione civile del Trentino è previsto fino alle ore 12 di oggi, giovedì 9 dicembre, su tutto il territorio provinciale. Vi è poi "Allerta ordinaria - gialla", per temperature minime a bassa quota, dalle ore 00:00 alle ore 12 di venerdì 10 dicembre 2021 su tutto il territorio provinciale.