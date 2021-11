Maxi-tamponamento sulla Ss47: 5 auto coinvolte. Traffico paralizzato e code fino a Pergine

PERGINE VALSUGANA. L’allarme è scattato questa mattina, poco prima delle 8, quando lungo la strada statale 47 della Valsugana si è verificato l’ennesimo incidente. Questa volta si è trattato di un tamponamento a catena dove sono rimaste coinvolte cinque automobile. Probabilmente i conducenti sono stati traditi dall’asfalto reso bagnato dalla pioggia.

L’incidente è avvenuto fra Civezzano e Cirè. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza la strada. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi.

Come sempre il traffico ne ha risentito e sulla Ss47 si sono formate lunghissime code in direzione Trento. Al momento si registrano forti rallentamenti tanto che la colonna di veicoli arriva fino all’altezza di Pergine.