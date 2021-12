Orrore a Berlino, trovati 5 morti in una casa. Uccisi tre bambini

BERLINO. Orrore a Berlino, all'interno di una abitazione sono stati trovati cinque corpi senza vita sui quali, secondo quanto scrive il Washington Post, sarebbero presenti ferite da arma da fuoco e da taglio.

Il drammatico rinvenimento sarebbe avvenuto in una casa appena fuori Berlino. A darne notizie le autorità tedesche. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo una segnalazione di alcune persone che avevano visto i corpi senza vita dalla finestra.

La tragedia è avvenuta nel quartiere Senzig di Koenigs Wusterhausen, a sud-est di Berlino.

Le vittime, secondo le prime informazioni, sarebbero due persone di circa 40 anni e tre bambini di 4, 8 e 10 anni. Tutti vivevano nella stessa casa.

Sono in corso le indagini per capire cosa possa essere successo. La polizia indaga per pluriomicidio.