Perde il controllo della moto e finisce con il mezzo nel greto del torrente (FOTO), trasferito in gravi condizioni all'ospedale

Un motociclista è finito insieme al suo mezzo nel greto del torrente di Luson. Complessa operazione di soccorso in Alto Adige

LUSON (BOLZANO). Un motociclista è uscita di strada per finire nel greto del torrente. Complessa operazione di soccorso in Alto Adige. Il ferito è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano.

L'allerta è scattata poco prima delle 16.30 di oggi, mercoledì 2 giugno: un motociclista è finito insieme al suo mezzo nel greto del torrente di Luson.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza della Croce bianca, vigili del fuoco di zona e carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

I pompieri e le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre da Bolzano è decollato il Pelikan 2 in quanto l'incidente è apparso fin da subito estremamente grave.

Il ferito è stato affidato alle cure dell'equipe medica, il motociclista è stata immobilizzato e stabilizzato, quindi è stato imbarellato per essere riportato a riva.

Una volta riportato sulla strada, il centauro è stato caricato a bordo dell'elicottero per il trasferimento in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano.

Le attività sono poi proseguite con il recupero della moto e la pulizia del torrente e della sede stradale dai detriti.