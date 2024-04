Spaventoso incidente con la moto (FOTO), un 33enne esce di strada e finisce nel torrente: soccorso dai passanti e salvato dai vigili del fuoco

Una moto è finita nel torrente, un 33enne è stato soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale di Trento

PREDAZZO. Ha perso il controllo della moto e quindi è uscito di strada, un volo spaventoso di svariati metri per finire nell'alveo dell'Avisio. Un 33enne è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Trento.

L'allerta è scattata intorno alle 15 di oggi, venerdì 26 aprile, lungo la strada statale 48 delle Dolomiti all'altezza dei trampolini del salto a Predazzo.

Il 33enne ha perso improvvisamente il controllo della moto nell'affrontare una curva. A quel punto si è diretto fuori dalla carreggiata e, dopo un volo di circa 20 metri, è finito nell'Avisio.

A intervenire alcuni passati che hanno assistito all'incidente e si sono precipitati per girare il motociclista e prestare una prima assistenza. Inoltre hanno interessato il Numero unico per le emergenze.

Immediato l'arrivo dei soccorsi: ambulanza, vigili del fuoco di Predazzo e carabinieri per gestire l'emergenza.

I pompieri hanno portato a riva il ferito per affidarlo alle cure del personale sanitario. Un incidente apparso grave e sul posto gli operatori hanno richiesto l'intervento dell'elicottero, arrivato in pochi minuti con l'equipe medica.

A intervenire anche il gruppo Saf dei vigili del fuoco di Cavalese per il recupero del mezzo.

Nel frattempo il personale sanitario ha prestato le cure del caso al ferito, trasferito in elicottero all'ospedale di Trento.