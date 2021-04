Scomparso tra i boschi a cavallo tra Trentino e Alto Adige, ritrovato in stato di ipotermia e salvato dai soccorsi

L'uomo, un 74enne di Fondo in Val di Non, non aveva fatto rientro a casa dopo essersi avventurato proprio in quelle zone a cavallo tra il Trentino e l'Alto Adige

TRESIMO. Era in grave stato di ipotermia e confusione ma fortunatamente vivo e così, una volta raggiunto dai soccorsi, è stato caricato sull'elicottero e portato all'ospedale di Bolzano per le cure del caso. Ieri pomeriggio tra i boschi sopra Tresimo è scattata una ricerca persona: un anziano trentino, residente a Fondo in Val di Non, non aveva fatto rientro a casa dopo essersi avventurato proprio in quelle zone a cavallo tra il Trentino e l'Alto Adige.

Intorno all'ora di pranzo i familiari hanno visto che l'uomo, un 74enne, non stava facendo ritorno a casa e così, preoccupati, hanno dato l'allarme e chiesto l'intervento dei soccorsi. Subito sono partite le ricerche con l'intervento del soccorso alpino di Lana, i vigili del fuoco di Fondo e quelli di Narano, croce bianca, unità cinofile e carabinieri.





Le ricerche si sono concentrate sulla zona di Caprile nel comune di Tresimo, non lontano da dove era stata trovata parcheggiata la sua macchina. Fortunatamente l'uomo è stato avvistato intorno alle 16 in un luogo impervio, in grandi difficoltà e in stato di ipotermia. Soccorso e messo in sicurezza è stato portato all'elicottero e poi a Bolzano all'ospedale.