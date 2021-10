Si erano intrufolate da un affittacamere rubando l'intero incasso, due donne pluripregiudicate per 8 mesi agli arresti domiciliari

BOLZANO. Prima sono riuscite ad intrufolarsi da un affittacamere per poi rubare l'incasso e scappare. La vicenda risale al 2018 ma le indagini portate avanti dai carabinieri di Laives e Egna sono proseguite e nei giorni scorsi due donne, di 46 e 37 anni, sono finite gli arresti domiciliari.

Le due, pluripregiudicate, si erano introdotte in un affittacamere a Moso di Sesto Pusteria. Le due, approfittando dell’assenza della titolare avevano rubato un borsello con tutto l’incasso della struttura ricettiva, diverse migliaia di euro. Mentre si allontanavano, però, la proprietaria della casa le aveva viste e raggiunte ed era riuscita a fermarne una mentre l'altra era riuscita a dileguarsi.

Una pluripregiudicata per furto della Bassa Atesina, era stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri di Sesto Pusteria. Gli stessi militari avevano anche recuperato parte del bottino e, grazie alla testimonianza della vittima, erano riusciti a identificare e denunciare la complice che era scappata a piedi. Si trattava di altra nota pluripregiudicata esperta in furti in abitazione residente in Bassa Atesina. L’avevano denunciata a piede libero alla Procura della Repubblica di Bolzano.

La giustizia ha fatto il suo corso e le due donne sono state condannate a otto mesi di reclusione.

I carabinieri delle stazioni di Egna e Laives quindi nei giorni scorsi sono andati a notificare l’esecuzione della condanna alle rispettive residenti, una 46enne di Egna e una 37enne sorvegliata speciale di Laives. Quindi le hanno sottoposte a detenzione domiciliare nelle rispettive abitazioni.