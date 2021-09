Sotto l'effetto di alcol e droghe lancia cubetti di porfido ai passanti e cerca di far cadere alcuni ciclisti

L'uomo, un 36enne, è stato fermato dai carabinieri ed è stato denunciato. Fortunatamente non ci sono stati feriti. E' successo in piazza Walther a Bolzano

BOLZANO. Sotto l'effetto di alcol e droghe inizia a lanciare cubetti di porfido contro le persone. L'episodio è avvenuto ieri mattina a Bolzano ed ha portato all'intervento dei carabinieri che hanno denunciato in stato di libertà un trentaseienne pakistano, già noto alle forze di polizia e regolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile del reato di “molestia o disturbo alle persone”.

I militari sono intervenuti immediatamente nella centralissima Piazza Walther a seguito della richiesta dei cittadini.

L'uomo in evidente stato di alterazione, dovuto all’eccessivo consumo di alcol ma anche all'uso di droghe, aveva iniziato a lanciare oggetti, tra questi anche pesanti cubi in porfido, nei confronti di passanti e turisti presenti.

Il 36enne aveva anche provato, (senza riuscirci, per fortuna), a far cadere alcuni ciclisti, avvicinandovisi velocemente.

I militari sono riusciti immediatamente a bloccarlo e a condurlo in caserma per la denuncia. All'uomo sono state comminate sanzioni amministrative per ubriachezza e per il Daspo urbano.