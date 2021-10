Tragedia in montagna, morta una 26enne. Si allontana dagli amici ma scivola e finisce nel fiume

E' la seconda tragedia di oggi sulle montagne trentine. L'incidente è avvenuto in val Daone. La 26enne stava praticando bouldering con alcuni amici quando si è allontanata un attimo senza però fare più ritorno. E' stata trovata senza vita

Foto d'archivio

VALDAONE. Si sono concluse tragicamente le ricerche di una giovane classe 1995 che si trovava in Val Daone assieme a un gruppo di amici per praticare bouldering. Si trovavano nei pressi di malga Boazzo dove esistono grossi massi particolarmente apprezzati dagli amanti della disciplina.

Secondo una prima ricostruzione la giovane 26enne di Maranello in provincia di Modena si sarebbe allontanata dal gruppo. Non vedendola più tornare gli amici hanno lanciato l’allarme intorno alle 17 di questo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del soccorso alpino Valle del Chiese e i vigili del fuoco di Daone che si sono messi sulle tracce della giovane.

Purtroppo le ricerche si sono concluse in modo tragico, il corpo della ragazza è stato rinvenuto poco distante dal greto del Chiese. Con ogni probabilità la 26enne è scivolata e ha sbattuto la testa, quindi è finita fino al corso d'acqua.

Fatali le ferite riportare dopo essere scivolata per diversi metri lungo un pendio caratterizzato anche da grossi massi rocciosi. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A quel punto la salma è stata imbarellata per poi essere recuperata e trasferita alla camera mortuaria di Pieve di Bono.

E' il secondo tragico incidente di oggi, sabato 23 ottobre, sulle montagne trentine. Il 25enne Aronne Bettoni è rimasto vittima questa mattina di un incidente mortale sulla ferrata delle Aquile in Paganella (Qui articolo).