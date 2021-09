Tragedia nell'Alto Garda, muore un jumper. Il 37enne ha sbattuto contro la roccia e poi è rimasto appeso nel vuoto

DRO. Tragedia nella valle del Sarca, un jumper di 37 anni è morto. E' andato a sbattere contro la roccia e poi è rimasto appeso nel vuoto con la vela impigliata in parete sullo zoccolo del monte Casale.

L'allerta è scattata intorno alle 16 di oggi, venerdì 17 settembre, quando una persona, da valle, ha notato la vela tra gli abitati delle Sarche e di Pietramurata.

Il 37enne di nazionalità francese, per cause in fase di accertamento, ha sbattuto contro la roccia e poi è rimasto appeso nel vuoto a circa 300 metri da terra.

Il tecnico di Centrale operativa del soccorso alpino, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero mentre in località Sarche si portava una squadra di operatori della Stazione di Riva del Garda.

L'elicottero ha verricellato il tecnico di elisoccorso in parete. A distanza di sicurezza per evitare che l'aria provocata dai rotori gonfiasse la vela e la facesse precipitare a terra, il soccorritore si è calato fino a raggiungere il base jumper ma per l'uomo non c'era nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

In una seconda rotazione, l'elicottero ha recuperato a bordo un secondo tecnico di elisoccorso e un operatore della Stazione di Riva del Garda per dare un aiuto nelle operazioni di recupero della salma che, dopo il nullaosta delle autorità, è stata elitrasportata in località Sarche e affidata ai carabinieri.