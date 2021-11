Trento, arriva la nuova catena di scarpe e accessori Deichmann. Sarà negli spazi lasciati liberi da Maison du Monde, una decina i nuovi posti di lavoro

TRENTO. A Trento sbarca la catena tedesca Deichmann con un punto vendita di 450 metri quadri all'interno del quale si potrà trovare un’ampia scelta di modelli e di marchi di scarpe da donna, uomo e bambino.

Si troverà in via Manci 73, negli spazi che nello scorso giugno sono stati lasciati liberi dal marchio Maisons du Monde e che proprio in questi giorni sono oggetto di diversi lavori di sistemazione.

Il gruppo Deichmann è stato fondato nel 1913 nella zona di Essen-Borbeck, nel cuore della Ruhr. Tutto ha avuto inizio con Heinrich Deichmann che aprì un calzaturificio che gestiva insieme a sua moglie Julie. Dopo due generazioni e 100 anni dopo, l’azienda è ormai leader nel mercato europeo.

Deichmann per quanto riguarda il reparto acquisti si rifornisce da ben 40 paesi, mentre per quanto riguarda invece la vendita esistono 4.200 negozi sparsi in 31 paesi. Oltre allo sviluppo dell’attività, è importante anche l'attività di impegno sociale portata avanti per le persone bisognose in Germania, Europa, India e Tanzania.

La nuova filiale di Deichmann a Trento aprirà i battenti entro fine anno, probabilmente a dicembre. Nel nuovo store, spiega l'azienda a ilDolomiti.it, presenterà al suo interno la vasta gamma di prodotti su 450mq di superficie di vendita e oltre ai pezzi forti delle collezioni attuali, i clienti potranno scoprire anche diversi accessori, chic come le borse e l'intramontabile gamma base di tutti i negozi Deichmann. “Creeremo – spiega l'azienda - una decina di nuovi posti di lavoro nel nostro negozio e le candidature sono ancora aperte”.

Una buona notizia per il centro storico che dopo il periodo di pandemia e di lock-down si sta muovendo verso una decisa ripresa.

Verrà data particolare attenzione anche all'organizzazione interna del negozio con il concetto di “Rack Room” che faciliterà ai clienti la 'navigazione' nel mondo delle scarpe Deichmann a loro piacimento. “L'ultima moda di scarpe a prezzi accessibili è facile da trovare sugli scaffali ben organizzati: disposti per modello e colore nella scatola originale. In questo modo, il cliente può vedere immediatamente se la scarpa è presente nel suo numero e confrontare, provare e scegliere a suo piacimento”.

Attualmente sono già 75 i punti vendita del gruppo presenti in Italia.