Ben 2.600 metri quadri e 53 lavoratori, ecco il negozio Decathlon a Trento: “Spazio anche per servizi di riparazione, noleggio e acquisto di seconda mano”

Il punto vendita di via Gemma de Gresti accoglierà i suoi primi clienti a partire dalle 9 di domani (28 marzo) e sarà il primo in Italia a presentare la nuova insegna nel noto brand sportivo

TRENTO. Decathlon sbarca a Trento: il primo punto vendita del noto brand sportivo nel capoluogo trentino accoglierà dalle 9 di domani (giovedì 28 marzo) i primi clienti in via Gemma de Gresti. A comunicarlo è la stessa Decathlon, che conferma come il negozio trentino sarà il primo in Italia con la nuova insegna del marchio.





“Con una superficie di 2600 metri quadrati e 53 collaboratrici e collaboratori – dicono i responsabili Decathlon – lo store di Trento sviluppa layout commerciali moderni e offre un'ampia offerta, consolidando lo sviluppo di Decathlon nel Nord-Est Italia”. Prima della nuova apertura, i punti vendita più vicini per i trentini erano a Verona e Bolzano.





“Decathlon – scrive ancora l'azienda – inaugura un nuovo capitolo del suo percorso con l'apertura del nuovo punto vendita a Trento il 28 marzo: integrato in un contesto fortemente sportivo, lo store segna un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dell'offerta di prodotti e servizi sportivi in Trentino Alto Adige”.





Otto in tutto le casse disponibili nello store trentino, di cui 7 in modalità self per favorire un'esperienza di acquisto fluida: “Parte di questo nuovo progetto sono 53 collaboratori e collaboratrici, di cui il 53% donne. Il team è costituito da talenti provenienti da 5 nazionalità differenti, con differenti abilità e per il 73% alla prima esperienza in azienda”.

Lo sviluppo di Decathlon, aggiungono i responsabili del brand: “Si fonda sulla missione di attivare le persone attraverso le meraviglie dello sport, in modo sostenibile. È in quest'ottica che all'interno del nuovo punto vendita viene riservato spazio ai servizi di riparazione, noleggio e acquisto di seconda mano, incoraggiando la condivisione, il riutilizzo e il ricondizionamento dei prodotti. È possibile avere un'offerta di noleggio ampia che comprenda kayak, bici e materiale da campeggio in estate e sci, ciaspole, snow in inverno”.

“Siamo entusiasti – sono le parole di Ilaria Puggioni, store manager di Trento – di annunciare l'apertura del nuovo store a Trento, un nuovo capitolo nella storia di Decathlon. Ci rivolgiamo ad un territorio fortemente sportivo: il Trentino Alto Adige risulta essere la regione italiana fisicamente più attiva, con un tasso di popolazione che svolge attività fisica pari al 56%. Questa evidenza ci stimola a trovare nuove soluzioni e servizi: lavoreremo in sinergia con società sportive, scuole e amministrazioni per rispondere appieno al nostro senso aziendale, move people through the wonders of sport".