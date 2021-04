Viene travolto e schiacciato da un albero, soccorritori in azione in val di Fiemme

L'allerta è scattata a Cavalese, in azione soccorso alpino e vigili del fuoco. Da Trento si è levato in volo l'elicottero

CAVALESE. La macchina dei soccorsi è operativa in val di Fiemme per un incidente boschivo, un uomo sarebbe stato travolto e schiacciato da un albero.

L'allerta è scattata poco dopo le 17 di oggi, mercoledì 28 aprile, in località Forame sul territorio comunale di Cavalese.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto, ma secondo le prime informazioni un boscaiolo stava svolgendo alcune operazioni nel bosco.

Improvvisamente sarebbe stato travolto e schiacciato da un tronco. Immediato l'allarme e sul posto si sono portati soccorso alpino e vigili del fuoco di Cavalese.

Nel frattempo da Trento si è levato in volo anche l'elicottero per trasportare l'equipe medica in località.

Non si conoscono ancora le condizioni sanitarie della persona coinvolta nell'incidente, le operazioni dei soccorritori sono ancora in corso.