Abiti a fuoco per una stufa a pellet (FOTO E VIDEO): in salvo la proprietaria con i due figli. Evacuate le persone, palazzina inagibile

Difficili le operazioni di spegnimento delle fiamme. Sul posto sono stati impiegati una decina di mezzi, tra cui due autobotti e due autoscale e una 40ina di pompieri. Gli inquilini dell'edificio, 6-7 in totale, hanno trovato autonomamente una sistemazione per la notte

RIVA DEL GARDA. Si sono concluse in tarda serata, verso le 21, le operazioni di spegnimento delle fiamme che avevano avvolto un abitazione al secondo piano di una palazzina in via Pernici, all'incrocio con via Vannetti.

L'allarme era scattato intorno alle 16:50 di oggi pomeriggio (1 novembre), quando i vigili del fuoco di Riva del Garda erano stati chiamati per un incendio dovuto a degli abiti lasciati troppo vicini alla stufa a pellet, che hanno preso fuoco.

A chiamare era stata la proprietaria di casa, dentro l'appartamento con i due figli. Fortunatamente tutti sono rimasti illesi.





Stando a quanto riportato dai pompieri le operazioni per domare le fiamme si sono rivelate difficili e complesse, della durata di qualche ora con il dispiegamento di una decina di mezzi tra cui due autobotti e due autoscale, e circa 40 pompieri provenienti anche dal corpo di Arco e Tenno.

Tre gli appartamenti della palazzina evacuati, circa 6-7 persone totali, nessuna di loro ferita e intossicata, nonostante il fumo, visibile anche a distanza così come le fiamme che hanno invaso l'abitazione. Questa notte nessuno potrà dormire nell'edificio, e le persone sono riuscite a trovare una sistemazione autonomamente.

Nella notte proseguiranno i sopralluoghi per tenere monitorata la temperatura del solaio in legno per evitare un nuovo principio di incendio.

Sul posto, a supporto dei vigili del fuoco, si sono portati anche i carabinieri, polizia locale e i sanitari. Presente anche la sindaca Cristina Santi.