Allerta per un incendio a Trento Nord, tempestivo arrivo dei permanenti

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Brennero a Trento

TRENTO. Intervento dei vigili del fuoco permanenti di Trento nella zona nord del capoluogo.

L'allerta è scattata intorno alle 21 di oggi, venerdì 18 marzo, per un incendio in zona Carglass in via Brennero.

Immediato l'arrivo dei pompieri per gestire l'evento e avviare le varie attività di monitoraggio e di verifica di quanto avvenuto.

La macchina dei soccorsi ha portato avanti tutte le operazioni per scongiurare eventuali danneggiamenti agli edifici circostanti.

Il tempestivo intervento dei permanenti ha permesso di chiudere le operazioni in poco tempo.

Successivamente sono stati avviati i controlli tecnici per stabilire le cause dell'incendio.