Aveva nascosto l'hashish anche in un casco da moto: nei guai un 53enne trovato con 700 grammi di droga a Bolzano

L'uomo, un operaio 53enne di nazionalità italiana, è stato trovato in possesso anche di un bilancino di precisione: la droga ritrovata nell'appartamento dell'uomo avrebbe fruttato circa 10mila euro

BOLZANO. Aveva in casa 700 grammi di hashish, divisi in 7 'panetti' e nascosto anche nel rivestimento di un casco da motociclista, ed un bilancino di precisione: arrestato a Bolzano un operaio di 53 anni di nazionalità italiana. Sul mercato nero la droga ritrovata nell'appartamento dell'uomo avrebbe fruttato circa 10mila euro.

Già negli ultimi giorni, dicono le forze dell'ordine, gli spostamenti del 53enne (già segnalato in passato per reati concernenti gli stupefacenti e notato recentemente in compagnia di noti tossicodipendenti) erano stati monitorati. Quando i sospetti però si sono fatti concreti, gli operatori sono passati all'azione, fermando e perquisendo pochi giorni fa l'uomo nella Zona industriale del capoluogo.

Il 53enne è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish e dopo un'immediata perquisizione effettuata nella sua abitazione, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato 7 panetti, sempre di hashish, di cui uno abilmente occultato nel rivestimento di un casco da motociclista. In tutto gli agenti hanno sequestrato 700 grammi di sostanza ed un bilancino di precisione.

A seguito degli accertamenti, l'uomo è stato quindi arrestato e associato alla locale Casa circondariale, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dall'analisi qualitativa dell'hashish, è emerso come lo stupefacente presentasse una percentuale media di principio attivo pari al 40%.