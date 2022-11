Baby è scomparso, sono in corso le ricerche. I proprietari: ''Ha circa un anno ed è un giocherellone, chi lo vede ci avvisi subito''

Baby è scomparso nella zona di Carbonare, lungo il sentiero dell'Acqua verso Cueli. Sono in corso le ricerche anche in queste ore

FOLGARIA. Stanno proseguendo senza sosta le operazioni di ricerca di Baby, il golden di circa un anno che è scomparso.

I proprietari hanno trascorso la notte in macchina nel punto dove si erano fermati con Baby in modo da farsi trovare nel caso fosse tornato. Purtroppo nel corso delle ultime ore non ci sono state novità e le ricerche stanno proseguendo.

La zona è Folgaria, precisamente Carbonare, lungo il sentiero dell'Acqua verso Cueli.

“Baby è un giocherellone ed è sempre in cerca di coccole” ci spiegano i proprietari. Quando è scomparso aveva un collare rosso e una pettorina nera.

Se qualcuno lo trova può chiamare subito il 3464048761 (Davide) o il 3442379340 (Jessica).