Colonna di fumo e fiamme alte (FOTO), un'auto viene avvolta e distrutta dal fuoco

L'intervento è avvenuto a Dro. Un'auto è stata distrutta dalle fiamme, nessuna ferita per la proprietaria della vettura. A intervenire i vigili del fuoco e i carabinieri

DRO. Un'auto è stata avvolta e distrutta dalle fiamme nell'Alto Garda. Fortunatamente non ci sono feriti o intossicati ma la vettura è finita completamente carbonizzata.

L'allerta è scattata intorno alle 17.30 di oggi, mercoledì 9 novembre, al parcheggio comunale di via Capitelli nel centro abitato di Dro.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Ford Fiesta a benzina di circa 15 anni è rimasta avvolta dalle fiamme.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Dro con una squadra di 9 unità e 2 mezzi. Presenti anche i carabinieri.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza quindi sono state avviate le operazioni di spegnimento. Il veicolo è stato poi rimosso dal carroattrezzi.

L'auto è andata completamente distrutta dalle fiamme ma il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che il fuoco si propagasse alle altre vetture oppure agli edifici.

Nessun problema, fortunatamente, per la proprietaria che è uscita dall'abitacolo prima che il rogo si sviluppasse velocemente lungo la vettura.