Coronavirus, in Alto Adige crescono i ricoveri nei normali reparti. Nelle ultime 24 ore nessun decesso e 945 nuovi positivi

Nelle ultime 24 ore in provincia di Bolzano non è stato fortunatamente segnalato nessun decesso ma il numero di ricoverati nei normali reparti ospedalieri è salito da 111 a 126

BOLZANO. Sono 945 in tutto i casi positivi segnalati dall'Azienda sanitaria altoatesina nell'ultimo bollettino sull'andamento epidemiologico in Provincia di Bolzano: non sono stati fortunatamente segnalati nuovi decessi nelle ultime ventiquattro ore ed il numero totale di vittime da inizio pandemia rimane quindi fermo a 1.357.

Rispetto a ieri si segnala però un importante peggioramento sul fronte ospedaliero, dove i posti letto occupati nei normali reparti ospedalieri sono oggi 126 (ieri erano 111). Stabili invece a quota 12 i pazienti nei reparti di terapia intensiva.

Sono 32 i casi positivi riscontrati dall'analisi dei tamponi molecolari (totale 337) e 913 quelli emersi dagli antigenici (6793 il totale dei test eseguiti ieri). I pazienti ricoverati nelle strutture private convenzionate (post-acuti) sono 77, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco 48.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sul territorio provinciale altoatesino sono al momento 28.887 mentre il numero totale dei guariti da inizio pandemia è arrivato a quota 139.149 (+2267).

Ecco i numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (30 gennaio ): 337

Nuovi casi testati positivi da PCR: 32

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 164.261

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 825.733

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 289.981 (+97)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 3.121.145

Test antigenici eseguiti ieri: 6.793

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 913

Test nasali eseguiti fino al 30.01.2022: 1.403.235 test totali, 13.586 risultati positivi, di cui 2.440 confermati, 477 PCR negativi, 10.669 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del 30.01. per fascia d'età:

0-9: 128 = 14%

10-19: 154 = 16%

20-29: 118 = 12%

30-39: 183 = 19%

40-49: 151 = 16%

50-59: 116 = 12%

60-69: 59 = 6%

70-79: 21 = 2%

80-89: 13 = 1%

90-99: 2 = 1%

100+: 0 = 0%

totale: 945 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 126

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 77 (agg. al 24.01.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 48

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 12

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.357 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 28.887

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 234.165

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 263.052

Guariti totali: 139.149 (+2.267)