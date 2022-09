Covid, impennata dei contagi in Alto Adige: 614 i nuovi positivi in 24 ore. Incidenza su per il 16esimo giorno consecutivo

Impennata dei contagi nelle ultime ventiquattro ore in Alto Adige, dove cresce anche il totale delle persone attualmente in quarantena o in isolamento domiciliare

BOLZANO. E' di 614 nuovi contagi e zero decessi il bilancio del bollettino quotidiano sull'andamento epidemiologico in Provincia di Bolzano, dove nelle ultime ventiquattro ore è cresciuta anche l'incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti (+38), in risalita a quota 384.

L'incidenza settimanale in particolare è in crescita in Alto Adige per il 16esimo giorno consecutivo dopo il minimo raggiunto il 4 settembre (239). I contagi sono stati rilevati grazie all'analisi dei tamponi molecolari (250 il totale dei test eseguiti ieri) e degli antigenici (2480 i tamponi eseguiti nelle ultime ventiquattro ore).

Nella giornata di ieri sono aumentati anche i ricoveri all'interno delle strutture ospedaliere presenti sul territorio provinciale, che hanno visto crescere a 43 il totale dei pazienti ricoverati in area medica (+7), mentre rimangono stabili i letti occupati in terapia intensiva (3) e calano a 2 i ricoveri all'interno degli ospedali privati (da 4).

L'aumento dei contagi si riflette ovviamente anche nella crescita delle persone attualmente in quarantena o in isolamento domiciliare, dato che in ventiquattro ore è passato da 1943 a 2441. I nuovi guariti sono 116, portando il totale a 255.822, mentre resta fortunatamente stabile il totale dei decessi a 1.539.

Questi i nuovi contagi divisi per fasce d'età:

0-9: 47 = 7,65%

10-19: 67 = 10,91%

20-29: 43 = 7%

30-39: 84 = 13,68%

40-49: 96 = 15,64%

50-59: 127 = 20,68%

60-69: 74 = 12,05%

70-79: 40 = 6,51%

80-89: 27 = 4,4%

90-99: 9 = 1,47%

over 100: 0 = 0%

totale: 614 = 100%