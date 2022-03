Covid, in Alto Adige settimo giorno di crescita dei contagi. Ci sono altri 3 decessi: dal 5 marzo morte 14 persone (in Trentino 5)

BOLZANO. Settimo giorno consecutivo che l'incidenza a sette giorni di nuovi casi Covid rilevati in Alto Adige è in crescita. La Provincia di Bolzano, con i suoi dati sui vaccini che restano i più bassi di Italia, sembra davanti a un'inversione di tendenza per quanto riguarda la curva del contagio e oggi fa segnare l'ennesimo aumento dell'incidenza salita a 761 casi ogni 100.000 abitanti quando era arrivata anche a 553 il 5 marzo.

E crescono, purtroppo, anche i ricoveri saliti a 60 (più tre rispetto a ieri) con solo una persona in terapia intensiva ma anche con 3 decessi da mettere a referto nelle ultime 24 ore. E anche questo è un elemento molto negativo. Bolzano conta ogni giorno ancora dei morti per Covid mentre in altre parti d'Italia la curva è in netta discesa anche sotto questa voce. Il confronto con il Trentino è presto fatto: dal 5 marzo in Alto Adige sono morte 14 persone a Trento 5.

laboratori dell'Azienda sanitaria di Bolzano, nelle ultime 24 ore, hanno effettuato 692 tamponi PCR e registrato 39 nuovi casi positivi. Inoltre 484 test antigenici positivi. Dunque a fronte di 523 nuovi contagi il rapporto positivi/tamponi resta al 10,5%. A livello provinciale ad oggi (12 marzo) sono stati effettuati in totale 851.268 tamponi su 296.049 persone.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri: (11 marzo ): 692

Nuovi casi testati positivi da PCR: 39

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 196.183

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 851.268

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 296.049 (+244)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 3.379.503

Test antigenici eseguiti ieri: 4.275

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 484

Test nasali eseguiti fino al 11.03.2022: 1.458.534 test totali, 18.640 risultati positivi, di cui 2.577 confermati, 484 PCR negativi, 15.579 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del (11.03.) per fascia d'età:

0-9: 73 = 14%

10-19: 69 = 13%

20-29: 49 = 9%

30-39: 75 = 14%

40-49: 79 = 15%

50-59: 82 = 16%

60-69: 46 = 9%

70-79: 25 = 5%

80-89: 19 = 4%

90-99: 6 = 1%

100+: 0 = 0%

Totale: 523 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 60

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 43 (agg. al 07.03.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 7

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 1

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.427 (+3: 1M 60-69, 1F 80-89, 1M 80-89)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 6.081

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 289.783

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 295.864

Guariti totali: 189.129 (+498)