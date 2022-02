Covid in Trentino, il 2,4% della popolazione di Mori è attualmente positivo, il 2,1% a Rovereto. Sono 2 i Comuni senza contagio

TRENTO. Sono 132.249 casi e 1.553 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 120.017 i guariti da inizio emergenza e 10.679 gli attuali positivi. Sono state registrate altre 1.547 guarigioni nelle ultime 24 ore. Sono 168 le persone in ospedale, di cui 34 in alta intensità e 14 in terapia intensiva. Gli unici territori trentini Covid-free attualmente sono quelli di Castel Condino e di Sagron Mis, tutti gli altri hanno almeno 1 positività.

Oggi sono stati comunicati 712 contagi e 0 morti. Sono 47 le classi scolastiche in quarantena con gli alunni che seguono le lezioni in modalità Dad. E miglioramento per quanto riguarda i tassi di ospedalizzazione in area medica e in terapia intensiva. Campagna vaccinale: sono 1.159.935 le dosi di cui 416.786 sono seconde dosi e 294.920 sono terze dosi (Qui articolo).

Attualmente a Pieve Tesino il 4,3% della popolazione è positivo, seguono Castelnuovo (3,9%) e Palù del Fersina (3,7%). I tassi di contagio più bassi in questa fase dell'emergenza si riscontrano a Cis (0,33%), Garniga Terme (0,5%) e Telve di Sopra (0,51%).

I primi 30 centri per numero di abitanti (esclusi quelli già nominato in precedenza): Trento al 2,1%; Rovereto al 2,1%; Pergine a 1,5%; Arco a 1,8%; Riva del Garda al 2,2%; Mori al 2,4%; Lavis a 1,7%; Ala a 1,9%; Levico Terme a 1,8% e Mezzolombardo a 1,8%.

E ancora Cles a 1,8%; Borgo Valsugana a 1,8%; Predaia al 2,2%; Mezzocorona a 1,6%; Primiero San Martino di Castrozza a 1,2%; Ledro al 2,3%; Dro al 2,1%, Vallelaghi al 2%, Baselga di Pinè al 2,1% e Altopiano della Vigolana a 1,6%; Ville d'Anaunia a 1,2%; Storo a 1,2%; Predazzo al 2,1%; Avio al 2,4%, Cavalese al 2,2%; Civezzano a 1,9%; Brentonico a 1,5%; San Michele all'Adige a 1,8%; Caldonazzo al 2,3% e Villa Lagarina al 2,3%.

Oggi trovati 712 positivi a fronte di 6.513 tamponi tra molecolari e antigenici (rapporto al 10,9%) nelle ultime 24 ore: 178 casi a Trento; 51 positivi a Rovereto; 26 contagi a Arco; 24 infezioni a Pergine Valsugana.

Poi 17 casi a Lavis e Riva del Garda; 15 positivi a Mezzolombardo; 12 contagi a Ala e Mori.

E 10 casi a Cavalese; 9 positivi a Borgo d'Anaunia, Tenno e Volano; 8 contagi a Borgo Valsugana, Baselga di Pinè, Cles, Caldonazzo, Levico Terme, Predaia, Vallelaghi, Pomarolo, Isera e Nogaredo; 7 infezioni a Predazzo, Avio e Primiero San Martino di Castrozza; 6 contagiati a Villa Lagarina e Novella; 5 casi a San Giovanni di Fassa, Ziano di Fiemme, Castello-Molina di Fiemme, Ville di Fiemme, Terre d'Adige, Ville d'Anaunia, Imer e Vallarsa; 4 positivi a Dro, Altopiano della Vigolana, Madruzzo, Lona-Lases e Romeno.

Ci sono 3 contagi a Roncegno Terme, Novaledo, Castel Ivano, Tesero, San Michele all'Adige, Panchià, Civezzano, Comano Terme, Moena, Calliano, Calceranica, Spiazzo, Mezzana e Cavareno; 2 casi a Bleggio Superiore, Bedollo, Fornace, Capriana, Valfloriana, Altavalle, Pelugo, Aldeno, Malè, Grigno, San Lorenzo Dorsino, Trambileno, Tenna, Tione, Castelnuovo, Brentonico, Nago-Torbole, Livo, Storo, Mezzano, Stenico, Rumo e Terzolas; 1 positivo a Campitello di Fassa, Ronchi Valsugana, Frassilongo, Vignola-Falesina, Pieve Tesino, Andalo, Ledro, Cavedine, Telve, Albiano, Soraga di Fassa, Drena, Mezzocorona, Cembra Lisignago, Besenello, Bieno, Canazei, Nomi, Dimaro Folgarida, Canal San Bovo, Valdaone, Ossana, Terragnolo, Mazzin, Roverè della Luna, Contà, Fiavè, Sanzeno, Strembo, Borgo Lares, Garniga Terme, Denno, Folgaria, Luserna e Lavarone.