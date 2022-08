Covid, zero decessi e 397 nuovi casi in Trentino. Ieri 5 ricoveri e 9 dimissioni ma aumentano i pazienti in rianimazione

I pazienti ricoverati sono attualmente 69 (-4 rispetto a ieri) di cui 4 in rianimazione (+1). I casi attivi scendono di 258 unità arrivando al totale di 5.128