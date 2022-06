Federica Mellarini di Ala a 19 anni è diventata carabiniera: “È qualcosa che ho sentito dentro, ho voluto fare questa scelta”

ALA. Federica Mellarini ha 19 anni ed è carabiniera. Originaria di Ala sabato scorso, il giuramento è avvenuto sabato 18 giugno a Firenze, alla Scuola Marescialli Carabinieri della caserma Maritano, dove assieme a lei hanno giurato fedeltà alla Repubblica gli altri seicento allievi dell'11° corso triennale, provenienti da tutta Italia. Ora proseguirà il corso all'Accademia per diventare marescialla.

Federica Mellarini è la prima donna di Ala a ricevere gli alamari, simbolo storico dell'Arma dei Carabinieri. La sua è stata una scelta fatta da giovanissima. “È qualcosa che ho sentito dentro, ho voluto fare questa scelta”, spiega. Proprio per seguire questa vocazione, dopo il quarto anno al Liceo Filzi di Rovereto ha deciso di proseguire gli studi al Centro di preparazione ai concorsi militari di Cassino (Frosinone) dove ha fatto il quinto anno di superiori. Questa scuola la ha preparata al concorso per Carabiniere.

Il 4 novembre del 2021 è entrata in Accademia, dove è partito il suo percorso. Dopo sei mesi di corso è diventata carabiniera, con il giuramento solenne di sabato a Firenze, a 19 anni di età.

Ora il percorso alla scuola continua, con la formazione e l'addestramento militare, che prevede due anni di preparazione, con tirocini e corsi. Al termine potrà essere assegnata in servizio. “Un augurio e un in bocca al lupo per il futuro a questa nostra concittadina. La comunità – afferma il sindaco Claudio Soini nel congratularsi con Mellarini – è orgogliosa del suo successo”.