Fiamme altissime dalla canna fumaria e il tetto e l'ultimo piano di un edificio finiscono distrutti: notte di lavoro per i pompieri a Dimaro

L'incendio è cominciato intorno alle 22.30 e subito sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Dimaro, Malè, Monclassico e Cles che hanno dovuto operare per oltre 6 ore prima di riuscire a mettere in sicurezza l'area

DIMARO. L'incendio si è sviluppato da una canna fumaria ma le fiamme si sono rapidamente estese a parte di sottotetto ben visibili da tutto il paese. A Carzato, frazione di Dimaro, questa notte si è sviluppato un grosso incendio che ha tenuto impegnati i corpi dei vigili del fuoco di Dimaro, Malè, Monclassico e Cles per ore.

La chiamata ai pompieri è arrivata verso le 22.30 ma le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area sono state rese piuttosto difficili anche dalle difficoltà che gli stessi hanno avuto a raggiungere il luogo dell'incendio.





Le strade strette e le case l'una vicina all'altra, infatti, hanno reso complicato l'arrivo sul posto dei mezzi più grossi dei diversi corpi. I pompieri sono dovuti intervenire in massa con oltre 50 vigili del fuoco impegnati con autobotti, autoscale e ogni mezzo possibile. Fortunatamente le persone che si trovavano nell'edificio sono state evacuate e sono riuscite a mettersi in salvo, quindi non ci sono stati feriti.





Le fiamme erano molto alte e dalla canna fumaria hanno rapidamente attecchito anche su parte del tetto e del sottotetto con l'ultimo piano dell'edificio rimasto gravemente danneggiato. L'intervento di spegnimento dell'incendio e di messa in sicurezza dell'area è durato tutta la notte fino a quasi le 5 del mattino.