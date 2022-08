Grave incidente moto-auto (FOTO): centauro di 26 anni elitrasportato al Santa Chiara

E' successo nel primo pomeriggio di oggi (31 agosto) un paio di chilometri dopo l'abitato di Siror, sulla strada che conduce a San Martino di Castrozza: un'auto e una moto sono state coinvolte in un sinistro ed un 26enne è stato elitrasportato al Santa Chiara di Trento

Foto Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo vv.f. di Primiero

TRENTO. L'allarme è scattato qualche minuto prima delle 13 e 30 di oggi (mercoledì 31 agosto) per un incidente che ha visto coinvolte un'auto ed una moto un paio di chilometri dopo l'abitato di Siror, sulla strada che conduce a San Martino di Castrozza.

L'esatta dinamica dell'accaduto non a quanto pare lo schianto avrebbe coinvolto la parte anteriore dell'auto, sul lato sinistro. Dopo l'incidente il centauro di 26anni è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Dopo la chiamata d'emergenza sul posto si è prontamente attivata la macchina dei soccorsi, con l'elicottero, che ha calato l'equipe medica con il verricello, un'ambulanza di Trentino emergenza, le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco Volontari del Primiero.

I pompieri sono intervenuti per supportare i sanitari nelle operazioni di stabilizzazione del motociclista, per poi mettere in sicurezza l'area, gestire ed infine ripristinare la viabilità sul tratto interessato.

