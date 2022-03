Grave incidente sul lavoro alla centrale idroelettrica di Cimego, soccorso un uomo

BORGO CHIESE. Sarebbe stato travolto da un grosso oggetto di metallo del peso di alcuni quintali finendo per essere schiacciato. Questo pomeriggio si è verificato un brutto incidente sul lavoro a Cimego a monte della centrale idroelettrica Hydro Dolomiti Energia.

Un uomo, un 47enne, stava lavorando alle condutture dell'impianto quando è stato travolto, dalle prime informazioni, da un ''ruota'' metallica del peso di 7 quintali.

Quel che è certo è che l'uomo è rimasto seriamente ferito, fermo al suolo ed è stato subito soccorso dai colleghi presenti che hanno dato l'allarme. Sul posto sono stati chiamati un'ambulanza e l'elicottero sanitario che è decollato da Trento con a bordo il personale medico.

Nel frattempo sono stati allertati i vigili del fuoco della zona che hanno prestato servizio tecnico di appoggio all'elisoccorso. L'uomo è stato, quindi, stabilizzato e caricato sull'elicottero per essere trasferito in emergenza all'Ospedale in codice rosso.